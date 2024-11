Romadailynews.it - Cina: si muove per ridurre ulteriormente costi di logistica sociale

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – Secondo un piano d’azione presentato ieri, lamira ail rapporto tra idellae il PIL a circa il 13,5% entro il 2027, in quanto il Paese si stando per migliorare l’efficienza economica. Entro il 2027, laprevede di ottimizzarela struttura del trasporto merci e di rafforzare il sistema di hub logistici nazionali e la moderna rete di servizi logistici, si legge nel piano pubblicato dagli uffici generali del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato. A tal fine, saranno compiuti sforzi per portare avanti le riforme nei settori chiave delle ferrovie e del mercato del trasporto merci su strada, di aumentare l’apertura e l’interconnettivita’ dei dati logistici, di accelerare la costruzione di un moderno sistema legato alla catena di approvvigionamento, e di migliorare il moderno sistema dicommerciale, riporta il piano.