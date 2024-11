Metropolitanmagazine.it - È morta Peggy Caserta, presunta amante e amica intima di Janis Joplin

il 21 novembre per cause naturalidie figura controversa della scena rock anni ’70. Autrice di due libri dedicati alla leggenda del rock, Going Down Withe I Ran Into Some Trouble.è stata una testimone privilegiata della vita della cantante, ma anche una voce fuori dal coro, pronta a mettere in discussione la narrazione ufficiale sulla morte die le dinamiche del suo entourage.Con il suo primo libro pubblicato nel 1973 titolato Going Down Withraccontò per la prima volta la bisessualità della cantante, scatenando scandalo e polemiche. Quel libro, però, lo avrebbe poi ripudiato. In un’intervista, infatti, spiegò di essersi pentita per aver rivelato dettagli così intimi: “Non avrei mai dovuto parlare della sua vita privata, ma ero eroinomane e disperata”, disse.