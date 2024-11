Ilrestodelcarlino.it - Verona che tonfo, mentre risorge la Fortitudo

Tredicesimo turno disputato a metà a causa degli impegni dei vari nazionali convocati, che hanno costretto la Lnp a rinviare ben cinque partite. Una, Piacenza-Torino, verrà recuperata domani serale altre quattro si giocheranno l’11 dicembre. Delle cinque gare disputate nel week-end fa rumore ilcasalingo dicontro Udine, che ha vinto con 28 punti di scarto trascinata dalla coppia Hickey-Alibegovic, autori rispettivamente di 20 e 30 punti (Mirza ha tirato 7/10 da tre). Ramagli si è preso tutte le colpe: "Quando una squadra non è pronta significa che non è stata adeguatamente preparata e quindi mi prendo tutte le responsabilità del caso. Chiediamo scusa a chi è venuto a vederci, a noi stessi e a chi ci paga lo stipendio. Ora dobbiamo dimostrare che le scuse non sono un atto di buona educazione ma sono un atto di responsabilità".