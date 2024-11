Gamberorosso.it - Rivoluzione siciliana: Tasca d'Almerita vende Capofaro di Salina all'imprenditore delle carrube Giovanni Licitra

Era solo questione di tempo.d’annuncia ufficialmente la vendita del resort, la struttura ricettiva – completa di ristorante - sull’isola di, alle Eolie. Da quanto risulta al Gambero Rosso l'acquirente non sarebbe una grande catena dell'hôtellerie, ma un privato: l'ragusano, cavaliere del lavoro, fondatore di Lbg Sicilia Ingredients e secondo produttore mondiale di farina di. Rimangono, invece, in mano alla famiglia i vigneti sull’isola (6,5 ettari), come racconta Alberto: «Oggi lasciamo la struttura ricettivaLocanda & Malvasia - un nome scelto per sottolineare lo stile spontaneo e autentico dell’ospitalità - ma continuiamo a custodire le spettacolari vigne a picco sul mare eoliano che danno origine a, Didyme, e Vigna di Paola le versioni dolce e secca della Malvasia».