Quotidiano.net - Riparte il risiko bancario. Unicredit fa il blitz: 10 miliardi per Banco Bpm

Leggi su Quotidiano.net

S’infiamma ilha lanciato un’offerta pubblica di scambio (Ops) suBpm, per un corrispettivo di circa 10,1di euro, interamente in azioni. Se avesse successo, l’operazione metterebbe la pietra tombale sul terzo poloitaliano, eliminando di fatto il candidato ad aggregare in futuro Mps, ovveroBpm, e certificando così la nascita di un duopolio con Intesa Sanpaolo, in cui però il gruppo di Piazza Gae Aulenti competerebbe da una posizione di forza. Sul piano internazionale, invece, l’ambizioso piano dell’ad Andrea Orcel rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un campioneeuropeo con una capitalizzazione che, sommando i valori in Borsa diBpm, Mps e Anima Holding, arriverebbe a 82. L’Ops prevede che gli azionisti diBpm ricevano 0,175 azioni di nuova emissione diper ogni titolo posseduto, per una valorizzazione di 6,657 euro per azione.