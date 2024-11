Iltempo.it - Il piano di Grillo per riprendersi il M5S dopo i brogli denunciati da Il Tempo

Parte l'operazione «riconteggio». Idal quotidiano “Il”, fanno deflagrare il nuovo Movimento. A chiedere formalmente la ripetizione del voto degli iscritti, come gli consente il ruolo di garante, è lo stesso. Il siparietto tra Crimi e Fico, secondo quanto riferiscono i fedeli dell'Elevato, sarebbe stato “l'elemento” o meglio la “prova” che avrebbe indotto il fondatore ad avviare la controffensiva verso quel Conte, che lo ha messo alla porta e poi cancellato. Gli strani sorrisi dei big nei corridoi di Palazzo dei Congressi, prima che il notaio pronunciasse il verdetto della consultazione online e soprattutto l'esranea battuta tra l'ex capo politico e il suo amico ex presidente di Montecitorio, confermerebbero quanto denunciato dai figlio meglio i “ribelli” delle stelle, come li ha definiti qualche onorevole di nuovo corso.