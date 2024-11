Lopinionista.it - Ddl Concorrenza, Cna-Fita NCC Auto: “Sanzioni inaccettabili e sproporzionate”

Leggi su Lopinionista.it

Sonoe punitive lepreviste nel ddlper gli operatori Ncc. È quanto afferma CnaNcc commentando il ddllicenziato dalle Commissioni Trasporti e Attività produttive che mortifica le legittime aspettative del settore. “Il Parlamento sembra ignorare la giurisprudenza della Corte costituzionale, che sta restituendo dignità al mestiere, allargando in chiave concorrenziale la disciplina di settore”, si legge in una nota.Al contrario, “il nuovo sistema sanzionatorio previsto nel ddl, sebbene abbia finalmente preso di mira l’esercizio abusivo dell’attività di noleggio, manca l’obiettivo di combinare in maniera equilibrata lepecuniarie con quelle accessorie-interdittive. L’esercizio “irregolare” dell’attività comporterà sempre sia la sanzione in denaro e sia il blocco del mezzo.