Prime pagine 25 novembre | Il tennis siamo noi Napoli dedicato a Diego Thuram altro che Rabiot|Primapagina

Per una volta è il tennis a rubare la scena al calcio sulle prime pagine delle principali testate italiane. Il trionfo in Coppa Davis nella finale contro l'Olanda, targata Berrettini e Sinner, consacra il nostro movimento come il migliore al mondo per il secondo anno consecutivo. Ai primi due slam della carriera del nuovo numero uno al mondo e alla doppia finale Roland Garros-Wimbledon di Jasmine Paolini – insieme alla medaglia d'oro a Parigi in coppia con Sara Errani e al bronzo di Lorenzo Musetti – va aggiunto infatti il recentissimo successo delle ragazze nella Billy Jean King Cup. In questo momento è l'azzurro il colore di riferimento nel tennis a livello internazionale. Passando al calcio, i tre principali quotidiani sportivi danno particolare risalto al ritorno in vetta alla classifica della Serie A del Napoli di Antonio Conte, che nel giorno del tributo a Diego Armando Maradona a quattro anni dalla sua scomparsa e nel ricordo pure di Pino Daniele, supera di misura la Roma con la rete del grande ex Romelu Lukaku.