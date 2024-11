.com - Pensioni dicembre 2024: ecco gli aumenti, cosa cambia e per chi è il bonus da 155 euro?

porta buone notizie per i pensionati italiani, che vedranno il proprio cedolino arricchito da una serie di integrazioni. Tra queste ci sono la tredicesima, la quattordicesima, undi 155e, in alcuni casi, rimborsi e conguagli. Questi importi extra, esenti da imposte, vengono calcolati sulla base di requisiti specifici di reddito ed età, come previsto dalla normativa vigente. Vediamo nel dettaglioextra di 155: a chi spettaUno deglipiù attesi è ilaggiuntivo di 154,94, spesso chiamatotredicesima ominime. Questo contributo è destinato ai pensionati che ricevono trattamenti erogati dall’Inps ed ex Enpals, purché l’importo complessivo della pensione non superi il minimo stabilito per legge e vengano rispettati i requisiti di reddito previsti.