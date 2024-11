Amica.it - "Viola" e "2054" sono due cortometraggi che parlano di violenza contro le donne, quella economica: ecco dove e perché guardarli

Fra pochi giorni è il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. In cronaca, purtroppo, ce ne occupiamo tutti i giorni. Ma anche l’arte non dimentica un tema così fondamentale. Come dimostra il trailer che vedete qui sopra del.Ovvero un film realizzato da OffiCine-IED in collaborazione con Sammontana e dedicato a un tema molto importante: la. L’argomento, attuale e troppo poco raccontato, viene messo in scena, in realtà, in 2 corti. Oltre a, infatti, c’è ache. Che, dopo essere stati presentati in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale, verranno mostrati nei più importanti festival internazionali. Ma dal 25 novembre saranno visibili sui canali di OffiCine-IED.