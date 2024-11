Ilrestodelcarlino.it - Technogym alle Olimpiadi invernali. Siglato l’accordo di partnership con Milano Cortina 2026

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La fiamma olimpica continua a brillare per: la Fondazionee il colosso di via Calcinaro hanno infattiun accordo di collaborazione che ufficializza l’ingresso dell’azienda cesenate nella squadra dei partner delledi. Per- marchio leader mondiale nelle attrezzature e tecnologie digitali per il wellness –rappresenterà la decima esperienza olimpica (da Sydney 2000 fino a Parigi 2024). Lasi svilupperà in maniera crescente, fino a trovare la sua massima espressione in occasione del grande evento, in calendario dal 6 al 22 febbraiostirà circa 22 centri per la preparazione degli atleti prima e durante i Giochidi. Le principali strutture dinamento, attrezzate per le esigenze di tutte le discipline sportive, saranno all’interno dei sei villaggi olimpici e paralimpici di, Predazzo, Livigno, Bormio e Anterselva, mentre i 16 centri dinamento – appositamente progettati per diverse discipline - saranno situati nelle sedi di gara.