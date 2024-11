Lanazione.it - Stretta sui monopattini, casco e frecce obbligatorie. Le aziende: “Lavoro a rischio”

Firenze, 22 novembre 2024 –elettrici, la nuova legge tira il freno ma non tutti esultano. Per le compagnie che gestiscono il servizio, l’approvazione della riforma del codice della strada, si abbatterà sul sistema di moblità condivisa come una ghigliottina. Le conseguenze? Un aumento diffuso delle tariffe per gli utenti, la perdita di numerosi posti diper lee una riduzione della qualità del servizio per la città. Del resto le novità portate dalla nuova norma a firma Salvini sono strutturali e quindi destinate a sbaragliare le carte in tavola: tra le misure più rilevanti troviamo l’obbligo di installare una targa sui, per renderli riconoscibili; poi il divieto di girare senza assicurazione e quello di montare sui mezzi gli indicatori di direzione, ovvero le