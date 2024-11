Pasta al forno al ragù bianco | delicatamente golosa!

Leggi su Donnaup.it

Laalalè uno di quei piatti che mette tutti d’accordo in famiglia.Filante e saporita, invitante all’inverosimile, con la sua crosticina dorata, è perfetta, ad esempio, per il pranzo della domenica.La ricetta, di per sé, è piuttosto semplice, ma dipende dalle nostre scelte se renderla o meno anche laboriosa. Per realizzarla, infatti, occorrono besciamella e brodo vegetale. Ovviamente in commercio possiamo trovare entrambi già pronti, ma se prepariamo anche questi a casa con le nostre mani, la soddisfazione sarà tanta e il gusto ancora più appagante.Vediamo insieme come procedere!alal: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:300 gr dicorta400 gr di carne macinata mista400 ml di brodo vegetale (qui la ricetta per prepararlo in casa)10 gr di farina½ bicchiere di vino1 scalogno ½ carota140 gr di scamorza (a cubetti)Parmigiano grattugiato a sentimentoolio extravergine d’olivasale500 ml di besciamella:500 ml di latte50 gr di burro50 gr di farinasale e pepeCon queste dosi otterremo 4 porzioni.