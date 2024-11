Sanità domani sciopero nazionale | a rischio 12mln di prestazioni

Lapresse.it - Sanità, domani sciopero nazionale: a rischio 1,2mln di prestazioni

Leggi su Lapresse.it

Sono 1,2 milioni lesanitarie che potrebbero saltare per lodi 24 ore dei medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie indetto per mercoledì 20 novembre. Atutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 15mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (100 mila), i servizi assistenziali e leinfermieristiche e ostetriche, anche a domicilio, e gli esami radiografici (50mila). Saranno in ogni caso garantite led’urgenza.I leader alla manifestazione di Roma in Piazza SS ApostoliI leader delle Associazioni – Pierino Di Silverio per l’Anaao Assomed, Guido Quici per la Cimo-Fesmed e Antonio del Palma per il Nursing Up – parteciperanno alla manifestazione prevista mercoledì 20 novembre a Roma in Piazza SS Apostoli alle 12.