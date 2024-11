Zonawrestling.net - Alexa Bliss: “Il mio ritorno non dipende da me”

La star della WWE,, tramite un post su “X”, sembra aver lasciato intendere di essere pronta a tornare sul ring, dopo la pausa presa per la sua gravidanza.Il post di, ferma ormai da quasi due anni, ha recentemente postato un messaggio criptico sul suo profilo X: “Where’s.”. Un fan ha commentato chiedendole la risposta a questa domanda e l’ex WWE Raw Women’s Champion ha dichiarato che la decisione non spetta a lei.In base al suo post, sembra che lasia in forma e pronta a tornare sul ring, ma che stia aspettando che il team creativo della WWE elabori nuovi piani per lei.si è allontanata dal ring lo scorso anno dopo aver annunciato la sua gravidanza, dando poi il benvenuto alla figlia nel mese di novembre. Prima dell’annuncio della gravidanza, la star della WWE aveva anche rivelato di essersi sottoposta, e di aver superato con successo, il trattamento per il cancro alla pelle.