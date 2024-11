Rubano il cellulare pensando di farla franca. Ma il derubato è il campione olimpico Mo Farah che li raggiunge e si riprende lo smartphone

Leggi su Open.online

Non gioca più come prima ma Monon ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. Ne sanno qualcosa i ladri che hanno tentato invano di rubargli il: inseguiti e raggiunti, sono stati infine costretti a riconsegnare il telefono. L’incidente – riporta il Daily Mail – risale a qualche settimana fa, quando l’ex, quattro ori sui 5000 e 10.000 nelle Olimpiadi prima di Londra quindi di Rio de Janeiro, stava facendo jogging con la moglie Tania, vicino alla loro tenuta a Surrey (sud di Londra). L’errore di Moè stato quello di lasciare ilsu un muretto, dentro però la sua proprietà, per poter correre meglio. Pochi secondi dopo averlo appoggiato è comparso un grande furgone bianco, da cui è sceso un uomo che ha rubato il device tornando sul mezzo e ripartendo a tutto gas.