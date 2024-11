Liberoquotidiano.it - Patrizia, l'infermiera-cartomante che diagnostica tumori a distanza: un caso inquietante

Non dev'essere particolarmente dotata comeA. E., per non aver saputo prevedere quel che le sarebbe accaduto: un'inchiesta della direzione generale dell'Asl Na3 Sud, dove lavora come, le può costare una lunga sospensione se non addirittura il posto. I suoi video pubblicati su TikTok, nei quali interroga i tarocchi, dispensa consigli e, secondo l'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, «prevede» e «anticipa gli esiti della chemioterapia», hanno fatto esplodere unche non è solo incoscienza o malcostume o semplice ignoranza delle regole basilari di convivenza civile. Il sospetto infatti è che la donna abbia prestato i suoi presunti poteri paranormali «in cambio di donazioni effettuate tramite il social network» approfittando della credulità popolare.