Unlimitednews.it - Enel, nel nuovo piano strategico investimenti in crescita

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –presenta ildi Gruppo 2025-2027, confermando il proprio focus su tre pilastri: redditività, flessibilità e resilienza, per creare valore attraverso una selettiva allocazione del capitale che ottimizzi il profilo di rischio/rendimento, mantenendo al contempo un approccio flessibile. Efficienza ed efficacia, con una continua ottimizzazione di processi, attività e portafoglio di offerte, rafforzando la generazione di cassa e sviluppando soluzioni innovative per incrementare il valore degli asset esistenti. Sostenibilità finanziaria e ambientale, per mantenere una struttura solida, assicurare la flessibilità necessaria allae affrontare le sfide del cambiamento climatico.Tra il 2025 e il 2027 il Gruppo ha pianificatototali lordi pari a circa 43 miliardi, in aumento rispetto al precedente