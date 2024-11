Ilrestodelcarlino.it - ’Denis 18.11.89’, il film in uscita mercoledì

Uscirà nei prossimi giorni nelle sale cinematografiche, a poco più di un mese dalla sentenza di primo grado del processo sulla morte di Denis Bergamini il cortometraggio-documentario– 18.11.89’ del regista cosentino Francesco Gallo. Mentreprossimo a Cosenza è in programma la prima proiezione ufficiale, e al Cinema Citrigno e sarà presente Donata Bergamini, la sorella di Denis. Una iniziativa organizza da tempo per i 35 anni dalla scomparsa dell’ex calciatore rossoblù. La proiezione si inserisce nella Sezione Off dedicata alle opere fuori concorso del festival ’La Primavera del cinema italiano’. Alla ’prima’saranno presenti, oltre al regista e ad alcuni attori, anche alcuni ex compagni di squadra di Bergamini nei suoi anni a Cosenza: tra i quali Gigi Simoni e Michele Padovano che erano presenti anche alla lettura della sentenza di condanna per la morte del ’loro’ Denis, il primo ottobre scorso.