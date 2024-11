Gaeta.it - Papa Francesco: Gaza e la questione del genocidio, riflessioni nel nuovo libro

Facebook WhatsAppTwitter Un tema di drammatica attualità viene affrontato danel suo“La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore“. In un momento in cui la situazione aè sotto l’attenzione internazionale, il Pontefice esprime preoccupazioni serie riguardo gli eventi in corso. L’opera, in uscita per il Giubileo del 2025, è un invito a riflettere sulle sfide umanitarie e spirituali del nostro tempo.La situazione ae ledel PonteficeNelmette in luce le drammatiche condizioni che stanno caratterizzando il conflitto a, descrivendo queste situazioni come potenzialmente assimilabili a un. Secondo alcuni esperti, le azioni e le sofferenze riportate nella striscia di terra palestinese possiedono le caratteristiche che definiscono quest’orribile crimine, e ilsottolinea che è necessaria un’indagine approfondita per determinare se i fatti possano rientrare nelle definizioni fornite da giuristi e organismi internazionali.