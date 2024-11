Rompipallone.it - Juventus, Milik non dà garanzie: Giuntoli pesca in serie A

La piaga degli infortuni non dà tregua ad Arkadiusznon si fida, pronto il colpo a sorpresa dalla Serie A.Nelle ultime settimane Thiago Motta sembra aver trovato la chiave di volta per far girare al meglio il meccanismo: la formula con un equilibratore come Locatelli in mezzo al campo e un solo esterno tra Yildiz e Conceicao con caratteristiche solo offensive, con il conseguente inserimento di Weah, divenuto praticamente titolare fisso, ha permesso alladi essere sia molto produttiva in zona offensiva sia di essere ben coperta in caso di palla persa.L’americano infatti è il primo a chiamare la ri-aggressione in caso di palla persa, uno dei cardini del pensiero mottiano. Il neo di questo periodo bianconero è segnato da Dusan Vlahovic, spesso avulso dal gioco e fuori dai meccanismi offensivi: il serbo dalla nazionale ha denunciato mancanza di lucidità in zona gol, dettata forse anche dal fatto che non c’è, nella rosa bianconera, un’altra punta per far rifiatare Vlahovic o con cui il serbo possa giocare in coppia.