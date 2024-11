Anticipazionitv.it - Temptation Island, Lino accusa Raul: gli episodi mai visti in TV

Leggi su Anticipazionitv.it

Giuliano, ex partecipante di, ha deciso di parlare apertamente sui social. Ha rivolto accuse pesanti controDumitras, rivelando dettagli mai emersi prima. I due ragazzi, che hanno preso parte alla stessa edizione del reality con le rispettive ex, Alessia Pascarella e Martina De Ioannon, sembrano ora divisi da un profondo rancore.ha raccontatoaccaduti nel villaggio, lontano dalle telecamere, che mettono in discussione l’immagine pubblica di. “Lo sai da quanto tempo ti ho visto? Dal primo giorno che sono entrato già avevo capito come eri fatto”, ha dichiarato, facendo emergere una verità scomoda e inaspettata. Ma cosa si cela dietro queste accuse?: il confronto sui social traGiuliano eDumitrasGiuliano ha usato i social per sfogarsi e lanciare accuse controDumitras.