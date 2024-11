Terzotemponapoli.com - Roma, Mario Hermoso apre al Real Madrid

Leggi su Terzotemponapoli.com

al“Un onore essere accostato ad un grande club”.E’ stato uno degli investimenti di esperienza sui quali lae l’ex allenatore Daniele De Rossi avevano riposto le speranze di aggiungere un elemento di carisma e leadership in un gruppo in cui la personalità difettava in molti componenti dello spogliatoio. Dopo due mesi dal suo approdo nella Capitale,è uno di quei calciatori in cerca della sua vera dimensione: titolare soltanto una volta in Serie A su sei apparizioni, espulso nella disastrosa trasferta di Firenze ed utilizzato per lo più in Europa, il centrale classe ’95 ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo As. Nella quale si parla anche di calciomercato e dei rumors che lo vogliono di ritorno nel suo Paese e nel mirino del, a caccia di rinforzi.