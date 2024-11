Cna | Costantini Alle piccole imprese servono 17 milioni lavoratori entro il 2028

Lopinionista.it - Cna: Costantini, “Alle piccole imprese servono 1,7 milioni lavoratori entro il 2028”

Leggi su Lopinionista.it

DarioROMA – Le micro enei prossimi 5 anni devono assumere1,7ditra turn-over e aumento degli organici. È quanto ha indicato il Presidente della CNA, Dario, all’assemblea annuale della Confederazione, sottolineando le crescenti difficoltà nel trovare personale. L’inverno demografico – ha aggiunto – è la grande emergenza. Soltanto negli ultimi 10 anni abbiamo perso 2di giovani tra i 20 e i 40. Sono 300mila i giovani che hanno lasciato l’Italia e sono quasi 2i ragazzi che non studiano e non lavorano.“È nostro dovere dare risposte” ha aggiuntoindicando che l’anno scorso “abbiamo raggiunto le 2di ore di formazione per mestieri sempre più avanzati tecnologicamente”. Il Presidente CNA ha quindi annunciato a breve la firma di un protocollo con il Ministero dell’Istruzione e del merito per sensibilizzare i giovani verso il lavoro artigiano.