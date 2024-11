Lanazione.it - Voucher sport: per chi li ha ricevuti a settembre e intende beneficiarne si avvicina la scadenza di metà novembre

Arezzo, 132024 –: per chi li hasiladiC’è tempo fino a venerdì 15per i chi ha ricevuto iper spenderli presso una delle societàive convenzionate il cui elenco è consultabile su https://www.comune.arezzo.it/-2024 Decorso il termine, l’ufficioprocederà, come previsto dall’avviso pubblico, alla disabilitazione deinei limiti della quota non utilizzata, determinando la relativa decadenza dal beneficio. Le eventuali risorse avanzate saranno destinate allo scorrimento della graduatoria: obiettivo, insieme ai nuovi fondi stanziati con la recente variazione di bilancio, è coprire entro questo mese tutti gli aventi diritto. Alle societàive viene altresì rinnovata la raccomandazione a validare iattraverso l’apposita app e la relativa procedura.