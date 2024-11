Ilgiorno.it - Uno stradario (quasi) letterario della città

Negri Quand’ero studente, molto divagante enullatente, mi piaceva andar per Milano. Con l’appetito di mezzogiorno a stimolare in genere la percezione del mondo. Secondo lo zio Ernesto, un prolungato digiuno, indotto da magre congiunture, faciliterebbe la comprensione dei quadri di pittura informale. Io mi accontentavo di comprendere certe strade, di immaginare storie per ogni via, tipiche o improbabili, in un colpo d’occhio. Lo, anche in letteratura, è importante: uno fra tutti, quello parigino di George Simenon. Gli stradari milanesi non sono da meno, a cominciare dal dedalo di viuzzevecchia Isola, dove l’ineffabile Laide Anfossi del buzzatiano “Un amore” scarpinava svelta e si eclissava in un suo mistero popolare di case buie. Nel mio caso, ho solo spunti. Per scrivere romanzi bisogna esserne capaci o abbastanza presuntuosi da credersi tali.