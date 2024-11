Oasport.it - LIVE Milano-Knack Roeselare 0-2, Champions League volley in DIRETTA: i belgi volano avanti di due set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.00LADI PERUGIA-CESKE DIDALLE 20.30TERZO SET21-25 SECONDO SET. Con il solito Rotty isul 2-0.21-24 Block out vincente di Louati.20-24 Muro di Rotty che disinnesca il contrattacco meneghino. Fioccano i set point.20-23risponde con la pipe di Louati, ma ora occorrono i break.19-23 Pipe imprendibile di Rotty.19-22 Tira forte sul muro avversario Reggers.18-22 ACE Dermaux, davvero forte il giovanissimo belga.18-21 Primo tempo perfetto di Coolman.18-20 Otsuka beffa il muro a 3 belga finalizzando il contrattacco. Timeout.17-20 Block out piazzato da Reggers.16-20 Out anche il servizio di Louati.16-19 Di un soffio out la battuta di Rotty.