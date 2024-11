Nerdpool.it - Disney+: il trailer 2025 svela nuove immagini di Daredevil, Ironheart, Star Wars: Andor e tanto altro!

guarda avanti e ci regala un’anteprima esplosiva dei titoli in arrivo nel. Un nuovorivela scene inedite dalle serie più attese, tra cui: Born Again,. I fan Marvel eavranno davvero di che esultare, con una lineup ricca di nuovi episodi e avventure mozzafiato. Da serie già amate a debutti imperdibili,si prepara a offrire unmemorabile.Marvel e: tutte le novità in arrivo su, con Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, sarà tra le prime a debuttare nel, continuando la sua storia dopo l’apparizione in Black Panther: Wakanda Forever. Tra le novità di dicembre, ci sarà anche: Skeleton Crew e, per i fan di Hulu, arriverà la quarta stagione di The Bear. Le sorprese non finiscono qui: Goosebumps: The Vanishing (in arrivo a gennaio), Alien: Earth su Hulu/, e: Born Again, con il ritorno di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, sono solo alcuni dei titoli pronti a lasciare il segno.