Panorama.it - The Diplomat e altre serie tv ambientante nei corridoi della Casa Bianca

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Gli Stati Uniti si ritrovano con un presidente ormai anziano che, in teoria, dovrebbe lasciare spazio alla sua vicepresidente, una donna più giovane pronta a raccogliere il testimone. Tuttavia, un imprevisto sconvolge questi piani, costringendo laa cercare alternative per garantire una continuità solida alla leadership del Paese.Questo è lo scenario politico immaginato dallaNetflix The: all'inizioprima stagione, la vicepresidente, Grace Penn (interpretata da Allison Janney), si trova al centro di uno scandalo che, secondo i consiglieri, la porterà alle dimissioni. Nel frattempo, dietro le quinte, si comincia a considerare come possibile sostituta l’ambasciatrice americana nel Regno Unito, Kate Wyler.Sebbene la situazione sia diversa rispetto alla realtà, molti spettatori hanno inevitabilmente pensato a questo thriller politico durante l'estate quando, il presidente degli Stati Uniti, l'ottantunenne Joe Biden, era sotto pressione per considerare l’idea di lasciare il posto alla sua vicepresidente, Kamala Harris, in vista delle elezioni del 2024.