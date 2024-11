Iltempo.it - Ormai fanno politica. L'ira della maggioranza

"Un'altra sentenzanon contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e Parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno. Sempre che qualche altro magistrato, nel frattempo, non mi condanni a sei anni di galera per aver difeso i confini.". Il vicepremier e leaderLega, Matteo Salvini, commenta così l'ultima sentenza - annunciata - che va in contrasto con il decreto Albania del governo. I giudicisezione immigrazione del tribunale di Roma hanno infatti sospeso la procedura di convalida dei trattenimenti dei sette migranti, egiziani e bengalesi, portati venerdì scorso nei centri albanesi per migranti. Alla luce del nuovo decreto 'Paesi sicuri' varato dal governo i giudici chiedono un parere alla Corte di giustizia europea.