Fiorella Mannoia | esce venerdì 29 novembre il nuovo album Disobbedire con sorprendenti featuring

ROMA –29” (Oyà/Sony Music),e attesissimo lavoro discografico di: nove tracce, tra brani inediti e non, che compongono un ritratto di una delle grandi interpreti della musica italiana. Unche celebra i 70 anni dell’artista, che racchiude canzoni – alcune delle quali firmate dain prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Come Mariposa, già Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024 e Premio Elsa Morante, ispirata alla storia delle sorelle Mirabal o, singolo pubblicato a fine settembre e che dà il titolo al disco, che invita all’autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi.