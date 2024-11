Capolista cercasi a San Siro | Inter e Napoli vogliono la vetta prima della sosta

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Chi vuol esseresono pronte a contendersi iltoSerie A in uno scontro diretto che arriva dopo innumerevoli fatiche per i nerazzurri (con una doppia sofferta vittoria con Venezia e Arsenal, sempre per 1-0) e dopo invece una settimana senza impegni, ma coi musi lunghi per la sconfitta contro l’Atalanta per gli azzurri. Ora, faccia a faccia al Meazza le due reginette del campionato si giocano tanto emettere in mostra di cosa sono capaci. L’difende il tricolore e ha cambiato ben poco rispetto a un anno fa, ilha rivoluzionato tutto e ha chiamato Conte come condottiero, lui che è un ex recente dei nerazzurri, per tornare subito competitivi dopo un’annata disastrosa. Detto-fatto: da settembre ilguida il campionato e aveva provato persino la fuga,però di rallentare di schianto con la pesante sconfittana di domenica scorsa che ha fatto scricchiolare e non poco qualche automatismo e le tante certezze accumulate.