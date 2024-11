Oasport.it - LIVE Conegliano-Mladost Zagabria 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: Adigwe trascina le Pantere al successo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:52vince con autorevolezza un match ampiamente alla portata e vola al comando della Pool A.25-15 Questa voltariesce a chiudere il match!24-15 Ancora un errore di, l’azzurra sta provando dei colpi impossibili.24-14 Errore in attacco di.24-13 Lukasik regala 11 match-point a.23-13 Errore in attacco di Bosnjak.22-13 Seki smarca alla perfezione Lukasik, la polacca non sbaglia in attacco.21-13 Lungo il servizio di Drobac.20-13 Le croate difendono di tutto e poi vincono il punto con un pallonetto di Grabic.20-12 Fast di Papac, soluzione che funziona bene.20-11 Eckl mette giù una palla a filo rete.19-11 Secondo time-out per il.19-11 Ennesimo contrattacco vincente di.18-11 Errore in battuta per le croate.