Quotidiano.net - Le reazioni in Italia. Meloni-Trump, asse per la stabilità. Salvini esulta: porterà la pace

Non è una rosa con qualche spina, piuttosto il contrario. Sulla carta le somiglianze tra Donalde Giorgiasi sprecano: nei fatti, il ritorno alla Casa Bianca del populista d’oltreoceano per la premier è più una serie di problemi che una gioia. Come capo del governo di un grande Paese europeo, condivide le preoccupazioni dei colleghi della Ue: i dazi del 10% se non del 20% che danneggerebbero tutta l’Unione ma l’più degli altri perché gli Usa sono il secondo mercato di sbocco del nostro export. L’aumento delle spese militari se, come annunciato, il neo-eletto chiederà all’Europa di farsi carico in misura maggiore del peso dell’Alleanza atlantica. Come leader di Ecr, avrà a che fare con un gruppo concorrente, i Patrioti, sponsorizzato dall’uomo della Casa Bianca, con inevitabile perdita di peso.