Quotidiano.net - Kamala Harris, il discorso della sconfitta. “Solo col buio si vedono le stelle”

Washington, 6 novembre 2024 – Quasi dodici ore dopo i risultati che hanno incoronato Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti,ha finalmente accettato pubblicamente la. Poco prima, ha telefonato allo sfidante per assicurargli che lavorerà a una pacifica transizione di potere. In un tailleur marrone e con la voce spesso spezzata dalla commozione, la vicepresidente ha parlato dalla Howard University, la sua alma mater, ateneo frequentato in buona parte da afroamericani. epa11706291 US Vice President and former Democratic Presidential nomineedelivers her concession speech to supporters at Howard University in Washington, DC, USA, 06 November 2024. Former President and President-elect Donald Trump defeated Vice Presidentwith an electoral and popular vote victory in yesterday's nationwide election.