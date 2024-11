Thesocialpost.it - Guerra Hard: le truppe Nordcoreane in Ucraina si scatenano, ma sui siti porno

L’ingresso delleal fianco dei russi nel conflitto ucraino non sembra procedere esattamente come ci si aspettava. Secondo fonti di intelligence, i soldati di Pyongyang, una volta ottenuto accesso libero a Internet – vietato in patria – si sarebbero subito “scatenati”, anziché sul campo di battaglia. suia luci rosse. C’è chi parla di ore passate a esplorare filmati vietati dal regime di Kim Jong-un, mentre dalla Nato si sorveglia il traffico web russo e si raccolgono dati che danno vita a un’immagine quasi grottesca delle loro nuove “attività“.Il Pentagono ha reagito con un misto di umorismo e pragmatismo: “Non posso confermare le attività online dei nordcoreani fuori servizio”, ha dichiarato il colonnello Charlie Dietz al sito Task & Purpose, “ma il nostro interesse è rivolto ad aspetti più seri del loro coinvolgimento militare”.