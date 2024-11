Ilgiorno.it - Novità al centro trasfusioni. In arrivo tre medici e ampliata l’attività clinica

Potenziatadeldonazioni sangue, dell’ambulatorio trasfusionale e delemostasi. Da poche settimane, l’ospedale di Sesto San Giovanni ha aperto le porte ai donatori tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Si passa così da 3 a 5 giorni di servizio per raggiungere la quota di 80 donazioni alla settimana. "Grazie alla collaborazione con le Avis, possiamo garantire almeno una ventina di donazioni in più ogni settimana e speriamo di poter continuare a incrementare questa preziosa e indispensabile attività", ha commentato Davide Zenoni, direttore del servizio Immunoematologia ena trasfusionale Simt dell’Asst Nord Milano. Grazie all’intenso lavoro di riorganizzazione e all’di 3 nuoviè stataanche. L’ambulatorio trasfusionale estenderà la sua attività con appuntamenti pomeridiani per infusioni di ferro e salassi.