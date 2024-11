Spazionapoli.it - Dalla Premier League al Napoli, colpo da 16 milioni: Manna ha deciso

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Ilgiocherà domenica contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle importanti novità in sede di calciomercato. Ilha perso domenica scorsa lo scontro diretto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A causa di questa sconfitta, ovviamente, il team partenopeo ha visto diminuire il proprio vantaggio sulle rispettive virali. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha adesso solr un punto di vantaggio sul secondo posto, occupato sempre dall’Inter. Proprio quest’ultima è la prossima avversaria delin campionato. Tuttavia, prima della gara di domenica contro la ‘Beneamata’, in casa partenopea ci sono delle importanti novità di calciomercato. Calciomercato, ecco la strategia diper prendere Kiwior: i dettagli Secondo quanto riportatoredazione di ‘Radio Kiss Kiss’, infatti, ilvuole chiudere a gennaio per Kiwior dell’Arsenal.