Potente Lassativo Naturale | Ne bastano 50 grammi scopri a sua efficacia

Ne50l’di questo! La stipsi è un problema che riguarda molte persone, donne soprattutto. Prima di ricorrere ai farmaci, il rimedio principale contro questo disturbo della digestione è assumere molta fibra e bere molta acqua. Chi ne soffre, lo sappiamo, ha difficoltà ad andare in bagno e spesso, quando ci va, impiega molto tempo a liberarsi e talvolta è costretto a farlo con dolore. Ne50l’di questo! Talvolta il disturbo si accompagna ad altri sintomi, come per esempio flatulenza e senso di pesantezza. In certi casi l’accumulo di tossine per lungo tempo nel colon rende necessario un intervento medico. Come si diceva, prima di arrivare a consultare il dottore e a prendere medicine, è bene provare a cambiare abitudini alimentari: sostanzialmente questo vuol dire assumere più fibra e bere almeno un paio di litri di acqua al giorno (la disidratazione “secca” le feci e rende quindi più difficile espellerle).