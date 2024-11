Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate

Domenica 3 novembre, il Comune di Sarsina ha celebrato la. Come da programma, la mattina alle 9,30, ha avuto luogo la celebrazione della santa messa nella Basilica Concattedrale, cui è seguita in piazza Plauto l’esibizione della banda musicale Città di Sarsina. C’è stato, poi, il corteo con destinazione piazzale Gramsci per la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, cui è seguito il trasferimento di una delegazione presso il monumento ai caduti in località Sorbano per la deposizione della corona di alloro. Inoltre, da ricordare che venerdì 1° novembre, al termine della funzione religiosa, officiata il pomeriggio nel cimitero di Sarsina, vi è stata la deposizione di un cuscino di fiori a nome dell’amministrazione comunale.