Brisket pastrami e gelato | il riassunto della campagna presidenziale Usa a colpi di fast food

Quando Donald Trump qualche giorno fa ha fatto la sua apparizione in un McDonald’sPennsylvania, facendo finta di servire hamburger & chips, secondo gli analisti il suo intento era di prendere in giro Kamala Harris, che tempo fa dichiarò di aver lavorato al McDonald’s negli anni ’80, mentre frequentava il college: Trump, senza prove, da sempre sostiene che non sia vero e che la Harris sia una bugiarda. Allo stesso tempo, però, secondo quanto dichiarato a Eater da Adam Chandler, autore di Drive-Thru Dreams, libro che analizza la cultura statunitense attraverso la lente del, il fatto che Donald Trump mostri alla gente comune che ama le patatine fritte (come la maggior parte dei suoi connazionali) è probabilmente significativo per una certa parte del paese. L'importanza di mangiare in pubblico A parte il caso McDonald’s, la visita in ristoranti eè diventata un punto fermo delle campagne elettorali statunitensi, perché, come osservato sempre da Eater, mangiare in pubblico resta ancora oggi una delle azioni più umane, normali e vere che un politico possa fare.