Cerimonia al Cimitero Maggiore di Milano | omaggio ai caduti della Repubblica Sociale Italiana

Un incontro significativo ha avuto luogo questa mattina al Cimitero Maggiore di Milano, dove un centinaio di membri delle associazioni Memento e Continuità si sono riuniti per commemorare gli oltre mille caduti della Repubblica Sociale Italiana di Salò. L'evento si è caratterizzato per l'assenza di simboli controversi e gesti polemici, con un significativo uso di bandiere tricolori e vessilli commemorativi dei reduci, accompagnati da squilli di tromba funebri. L'atmosfera era solenne, improntata alla memoria e al rispetto, rimanendo al di fuori di qualsiasi contesto di celebrazione violenta o provocatoria. Riflessioni e discorsi sul passato Nel corso della Cerimonia, diversi esponenti delle associazioni hanno preso la parola, richiamando l'attenzione sulla storia dell'Italia di quegli anni.

