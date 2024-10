Iltempo.it - Vespa affonda Landini: ma quale democrazia a rischio: "Abituiamoci anche a perdere..."

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I sindacati Cgil e Uil dichiarano guerra al governo di Giorgia Meloni e indicono lo sciopero generale per il 29 novembre, con Maurizioche arriva a parlare die di deriva autoritaria. Parole rispedite al mittente da Bruno, intervenuto a 4 di sera, su Rete 4, nella puntata di giovedì 31 ottobre. Il conduttore Paolo Del Debbio chiede al giornalista Rai se ha ragione la premier, ossia che c'è un atteggiamento pregiudiziale nei confronti del suo esecutivo da parte dei sindacati e della sinistra. "C'è un pregiudizio evidente - risponde il conduttore di Porta a porta, in libreria con il suo ultimo libro "Hitler e Mussolini" - mi meraviglia che una persona avveduta comedica che laè in pericolo".