Scopri il Nuovo Singolo D U S K dei SOUNDSICK

Da venerdì 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica "D.U.S.K.", il Nuovo Singolo dei SOUNDSICK, già disponibile sulle piattaforme digitali. "D.u.s.k.", estratto dall'album "Epigram", è un brano che parla di ricordi legati al "tramonto" di una storia, che rievocano un senso di nostalgia, malinconia interiore ed una gran voglia di reagire per provare a rialzarsi.

