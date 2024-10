I Coldplay senza il bassista Guy Berryman per la prima volta: “È molto malato”, il motivo dell’assenza (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Coldplay si sono esibiti in concerto a Melbourne per la prima volta senza il bassista Guy Berryman. “Sentirete Guy ma non lo vedrete perché sta male”, ha detto Chris Martin prima di iniziare il concerto. Fanpage.it - I Coldplay senza il bassista Guy Berryman per la prima volta: “È molto malato”, il motivo dell’assenza Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Isi sono esibiti in concerto a Melbourne per lailGuy. “Sentirete Guy ma non lo vedrete perché sta male”, ha detto Chris Martindi iniziare il concerto.

I Coldplay in concerto per la prima volta senza Guy Berryman

I Coldplay hanno suonato ieri il loro primo concerto senza il bassista Guy Berryman costretto a dare forfait per un cattivo stato di salute. La band inglese lo ha sostituito pescando tra i collaborato ...

