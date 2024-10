Il ricettario dei trafficanti di farmaci. Le prescrizioni del medico infedele (Di martedì 29 ottobre 2024) Alimentavano un traffico di farmaci oppioidi attraverso ricette false compilate da un medico complice che consentivano di ritirare le medicine in numerose farmacie del Nord Italia approfittando dell’esenzione: in carcere otto persone, tre italiani e 5 egiziani, accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di un servizio pubblico, truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità . Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Seregno al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Monza partita nell’ottobre dell’anno scorso grazie alla segnalazione di un farmacista di Seveso. Ilgiorno.it - Il ricettario dei trafficanti di farmaci. Le prescrizioni del medico infedele Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alimentavano un traffico dioppioidi attraverso ricette false compilate da uncomplice che consentivano di ritirare le medicine in numerosee del Nord Italia approfittando dell’esenzione: in carcere otto persone, tre italiani e 5 egiziani, accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di un servizio pubblico, truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità . Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Seregno al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Monza partita nell’ottobre dell’anno scorso grazie alla segnalazione di unsta di Seveso.

