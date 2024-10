Governo, lo sfogo di Marco Croatti (M5S) sui balneari: “Cade la maschera, piccoli imprenditori abbandonati” (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la stoccata lanciata da Andrea Gnassi (Pd), anche Marco Croatti (M5S) interviene a gamba tesa sulla questione balneari. “Eccolo il vero volto del Governo Meloni e dei partiti di destra che lo sostengono - afferma il senatore del Movimento 5 Stelle in una nota pervenuta ai media -. Cade la Riminitoday.it - Governo, lo sfogo di Marco Croatti (M5S) sui balneari: “Cade la maschera, piccoli imprenditori abbandonati” Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la stoccata lanciata da Andrea Gnassi (Pd), anche(M5S) interviene a gamba tesa sulla questione. “Eccolo il vero volto delMeloni e dei partiti di destra che lo sostengono - afferma il senatore del Movimento 5 Stelle in una nota pervenuta ai media -.la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La destra attacca un pm per losu Meloni. Schlein: “Stop vittimismi”; «La commissione Covid è un circo: abbiamo i No vax al collo e Conte rompe il c….»; Ombre nei servizi segreti, le trame contro la maggioranza e lodi Meloni: “So quali sono i complotti e da dove vengono”; Il re d’Albania e gli sfottò al: le altre mail dei giudici su Meloni e i Cpr all’estero; “Preferisco mia moglie al”. Loe la rabbia dell’ex ministro; LodiColumbro: "Dopo l'ictus per tutti ero morto. Voglio sapere perché non lavoro più in tv"; Leggi >>>

Liguria, Marco Bucci senza freni: "Se fossi Orlando farei un m**** così a Conte e Grillo"

(tg.la7.it)

"Se fossi Orlando dopo il veto di Conte e lo strappo di Grillo prenderei i miei cari amici e gli farei un mazzo così. Ma non voglio fare il suo lavoro".

Marco Columbro ricorda l'emorragia cerebrale e i 20 giorni di coma: "Ero vivo, ma per la tv ero morto"

(notizie.virgilio.it)

Superato il periodo di necessaria degenza, Marco Columbro si è rimesso totalmente in forze, senza tuttavia riuscire a tornare al proprio lavoro. “Per i media ero morto”: lo sfogo di Columbro ...

Lo sfogo di Marco Columbro: “Mi chiamano solo per fare i reality, ma io merito di più”

(fanpage.it)

Marco Colombro si è raccontato sulle pagine ... La Cina avrebbe potuto attuare ripercussioni economiche. Però lui mi disse subito che avrebbe avuto piacere ad incontrarlo e lo fece.

Anatomia di uno sfogo. Perché Meloni va parlando di voto anticipato

(huffingtonpost.it)

Ogni giorno ce n'è una: prima la soap pompeiana, poi il caso Spano, ridde di chiacchiere e veleni. Così la premier nei pour parler accenna ...