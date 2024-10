Primacampania.it - Sicurezza a Pomigliano d’Arco: ecco le nuove telecamere nelle zone dei furti d’auto

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Venti nuovi apparecchi di videosorveglianza e 30 lettori di targhe saranno installati agrazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno, formalizzato con un protocollo aggiudicato in Prefettura. L’investimento, pari a 149.000 euro, prevede una compartecipazione del Comune al 20%. Il piano, fanno sapere dal Comune, prevede l’installazione di 20 nuovi apparecchi di videosorveglianza e di 30 lettori targhe, strumenti strategici per il monitoraggio dei flussi di traffico e la prevenzione di attività criminali. Saranno potenziati in modo significativo gli accessi e le uscite della città, aumentando così l’efficacia dei controlli alle principali vie di transito. Particolare attenzione sarà riservata alla zona della 219, area sensibile che sarà dotata diinfrastrutture di sorveglianza per migliorare il controllo del territorio.