Genitori non vogliono fare vedere ai figli “Il ragazzo dai pantaloni rosa”: se il film contro l’omofobia scatena reazioni omofobe

Dodici anni dopo la tragica scomparsa di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si tolse la vita a causa del bullismo subito per aver indossato dei pantaloni rosa, la sua storia arriva sul grande schermo. L'articolo Il ragazzo dai pantaloni rosa, ... (Orizzontescuola.it)

Prima i fischi e i commenti omofobi da parte di alcuni studenti durante una proiezione in anteprima. Poi la richiesta di dei genitori di Treviso di non far vedere il film ai loro figli. Il ragazzo dai pantaloni rosa, la pellicola appena presentata ... (Ilfattoquotidiano.it)

