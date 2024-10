Cina e India ostacolano l’adesione della Turchia ai BRICS? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo un’analista russo, Cina e India starebbero ostacolando l’adesione della Turchia ai BRICS. Le aspettative della Turchia di entrare a far parte a pieno titolo dei BRICS non sono state soddisfatte al vertice di Kazan, in Russia, dove le è stato invece concesso lo status di “paese partner”. Cina e India ostacolano l’adesione della Turchia Periodicodaily.com - Cina e India ostacolano l’adesione della Turchia ai BRICS? Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo un’analista russo,starebbero ostacolandoai. Le aspettativedi entrare a far parte a pieno titolo deinon sono state soddisfatte al vertice di Kazan, in Russia, dove le è stato invece concesso lo status di “paese partner”.

Cina e India ostacolano l’adesione della Turchia ai BRICS?

